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- MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda açılan taciz ateşinde bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 14:57
- Güncelleme : 21.09.2022 - 15:32
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girmeye devam ediyor.
Pençe-Kilit bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu.
Bir askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.