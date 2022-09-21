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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda açılan taciz ateşinde bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını açıkladı.