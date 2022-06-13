Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin, "Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Biz iş birliğinden yanayız, gerginlikten yana değiliz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyacağız"

Basın toplantısında söz alan Çavuşoğlu, Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginliğe değindi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını sonuna kadar koruyacağını söyledi.

"F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil"

"Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Türkiye'ye düşmanlıkla ne elde edecekler?" diyen Çavuşoğlu, "F-16'lar için lobi yapmaları kabul edilebilir değil. Biz gerginlikten yana değiliz, iş birliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan uluslararası topluma ağlıyor

"Başkası ile tatbikat yapsalar ne olacak"

Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Başkası ile tatbikat yapsalar ne olacak? Gidip de biz Yunanistan Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde övmesini beklemiyoruz. Bir lobi yapılması bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'yi dışlayarak birçok toplantı yaptılar. Biz bunlara hükmü yoktur dedik, oldu mu hükmü? Olmadı.

"Gidip uluslararası topluma ağlıyorlar"

Haklarımızı koruma konusunda kararlılığımız tam. Biz iş birliğinden yanayız, gerginlikten yana değiliz. Yunanistan hukuki cevaplar vermiyor. Yunanistan gidip uluslararası topluma ağlıyor. Sorunlar varsa bunları müzakere ederek giderebiliriz.

"İyi niyete evet derlerse güzel çalışmalarımız var"

KKTC ile Türkiye arasında bağların koparılma çalışması görülüyor. Bunu kimse yapamaz. Bizim kendi çalışmalarımız var. İyi niyetli çalışmalara Rum tarafı ve Yunanistan evet dese güzel çalışmalarımız var."