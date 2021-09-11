Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde, bölgenin barış istikrarının tesisi için mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nce teröristlere karşı yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede görev yapan Mehmetçik, teröristlerin yuvalandığı bölgelerde inlerini başlarına yıkıyor.

Avaşin bölgesinde yapılan hava harekatı ile eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

TOPLAM SAYI 11 OLDU

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen 9 PKK’lı teröristlere eylem hazırlığındaki 2 teröristin de dahil olmasıyla, bugünkü etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu.

MSB PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 11 oldu."

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

