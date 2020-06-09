Koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 144 bin 598 oldu. Virüs son 24 saatte 18 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 729 oldu.

"VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL BİR VERİ YOK"

Bakan Koca paylaşımını, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir." notuyla yaptı.