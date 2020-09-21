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    MetroPoll'den genel seçim anketi

    MetroPoll'den genel seçim anketi

    MetroPoll'ün genel seçim anketinde, seçimini yapmayan yüzde 20,8'lik bir dilimin olduğu dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:02
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimler için 2023'ü gösterse de anket şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.

    MetroPoll Araştırma da Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2020 anketini gerçekleştirdi.

    Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

    Gelen cevaplarda; Kararsızım, Protesto oy ve Cevap yok diyenlerin oranının yüzde 20,8 oranında olması dikkat çekti.

    Birinci sıradaki partinin yeri yine değişmedi: AK Parti.

    MetroPoll'ün yaptığı ankete göre; bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı;

    AK Parti: Yüzde 31,3

    CHP: Yüzde 21,2

    HDP: Yüzde 7,6

    İyi Parti: Yüzde 7,6

    MHP: Yüzde 7,5

    Saadet Partisi: Yüzde 1,4

    DEVA Partisi: 0,8

    Gelecek Partisi: Yüzde 0,7

    Diğer partiler: Yüzde 1,2

    Kararsızım: Yüzde 11,2

    Protesto oy: Yüzde 7,1

    Cevap yok: Yüzde 2,5

    MetroPoll den genel seçim anketi #1

    AYLARA GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

    MetroPoll den genel seçim anketi #2


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