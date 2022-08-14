Eskişehir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Kentteki sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda araç yolda kaldı. Ayrıca Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), bazı şehirler için kuvvetli sağanak uyarısında bulunurken Eskişehir'de sağanak, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.

Sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevreyolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.

24 saatte metrekareye 5.5 kilogram yağış düştü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı.

DHA'nın haberine göre; birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 5.5 kilogram yağış düştü.

Uyarı yapıldı

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

































