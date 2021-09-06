Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık.

Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.

Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız. Ay yıldız projesinin temelini attık.

Ay yıldız projesiyle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız.

İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak.

Rize ziyaretinde sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak dışında yeni projelerin temel atma törenlerine iştirak ettik.

İlk olarak Rize-Mardin hattındaki İyidire-İkizdere yolu ile Hurmalı Tünelleri'ni hizmete açtık.

Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik. Yangınların söndürülmesi sonrası zararların telafisi başladı. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir



Bir süre önce Rize ve Artvin'de de sel felaketleri yaşanmıştı. Özellikle Kastamonu ve Sinop'ta eşi benzeri görülmemiş bir manzarayı yaşadık. Mesela Bozkurt'ta bir yılda yağan yağış 2 günde düştü.

Felaket bölgelerine adeta çıkarma yaptık. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Bu felaketlerin izlerini silmekte kararlıyız."





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