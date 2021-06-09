Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında "Türk aşısı son aşamaya geldi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

"TÜRK AŞISI SON AŞAMAYA GELDİ"

Yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi." dedi.

Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

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Zor günlerin geride kaldığını vurgulayan Bakan Koca, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gündemi salgının değil, bizim belirleyeceğimiz günlerin arefesindeyiz. Sırası gelenlerin aşılarını zaman kaybetmeden olması, toplumsal bağışıklık için çok önemli.

"GELECEK PAZARTESİ 40 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR AŞILAMAYA DAHİL EDİLECEK"

Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşılama programına dahil edilecek."