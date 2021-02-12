İstanbul'da başlayan kar yağışı Beylikdüzü ve Kartal ilçelerinde etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir raporladığı kar ülkeye girdi.

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında.

Özellikle İstanbul için AKOM dahil tüm kurumlardan yapılan uyarıların ardından pazar günü başlaması beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı.

Beylikdüzü ve Kartal ilçelerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı sonrası Beylikdüzü İlçesi beyaza büründü. Vatandaşlar ise kar birikintilerinin oluştuğu köprü üzerinde yürümekte zorlandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı ViDEO

SICAKLIKLAR 20 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamalarda, İstanbul'da son yılların en soğuk günleri olacağı belirtilirken, 10 gündür etkisini sürdüren bahar havaları da İstanbul'u terk ediyor.

Sıcak havaların yerini şiddetli soğuklara bırakmasıyla İstanbul'da hava sıcaklığının 20 derece birden düşmesi bekleniyor.

PERŞEMBEYE KADAR ETKİLİ OLACAK

Kar yağışının İstanbul’da pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.

Öte yandan kar yağışının, İstanbul’da son yılın en düşük seviyesini gören barajların doluluk oranlarını da hızla yükseltmesi bekleniyor.