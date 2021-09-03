81 il valiliğine ülkeye giriş tedbirleri genelgesi gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine ülkeye giriş tedbirleri konulu bir genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek.

Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Ayrıntılar gelecek...