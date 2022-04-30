81 ilde bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde 56 bin 115 personelin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında, 41 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama ile başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlandı.

Bakılmadık yer kalmadı

Ekipler, metruk binalar, park-bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, AVM girişleri ve çevrelerinde kontrol gerçekleştirdi.

60 umuma açık yere işlem yapıldı

56 bin 115 personel ve 204 dedektör köpek ile yapılan uygulamada, 7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçe kontrol edildi, 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi.

DHA'nın haberine göre 60 umuma açık yere işlem yapıldı.

Denetimlerde; 1057 aranan kişi yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 18 kayıp kişi bulundu.

41 şüpheli gözaltına alındı

384 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 41 şüpheli gözaltına alındı.

145 bin 848 araç kontrol edilirken, 4 bin 624 araca işlem yapıldı, 499 araç trafikten men edildi, 112 aranan araç tespit edildi.

Ayrıca, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile bin 256 paket kaçak sigara, 590 makaron, 3 kilo kaçak tütün ile ele geçirildi.