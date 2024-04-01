81 ilde belediye başkanlığını kazanan adaylar 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına göre yeni dönemde belediye başkanlığını kazanan adaylar.

AA

Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı.

Adayların aylarca süren seçim çalışmalarının ardından dün söz milletteydi.

Yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak isimlere oylarını verdi.

Partilerin önde bitirdiği il sayısı

Sandıkların yüzde 99,8'inin açılmasıyla adaylar kesinlik kazandı.

Son sonuçlara göre ilk sırada bulunan CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, İyi Parti ve BBP ise 1 ilde önde bitirdi.

İşte 81 ilde belediye başkanlığını kazanan adaylar...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)