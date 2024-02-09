Ülke genelinde trafiği tehlikeye sokan ve yetkisiz çakar kullanan araç sayısı oldukça arttı.
Trafikte çok fazla şikayet edilen konuların başında gelen siren ve çakar kullanımına İçişleri Bakanlığı müdahale etti.
81 ile gönderilen talimatla sık sık denetimlerin yapılması istendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından çakarlı araç kullanımına yönelik açıklamada bulundu.
81 ilde denetimler yapıldı
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, ocak ayı içerisinde 81 ilde söz konusu araçları kullananlara yönelik denetimler yapıldığını belirtti.
9 milyon 227 bin lira ceza uygulandı
Kontrollerde "çakar lamba" kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığı ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işaretli cihazların söküldüğü bilgisini paylaştı.
"Trafikte önceliğimiz insan"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:
Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafikte önceliğimiz, 'Önce insan.' Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış