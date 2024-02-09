81 ilde 'çakar' operasyonu! 1433 sürücüye ceza kesildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen ay yurt genelinde, ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

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ensonhaber.com

Ülke genelinde trafiği tehlikeye sokan ve yetkisiz çakar kullanan araç sayısı oldukça arttı.

Trafikte çok fazla şikayet edilen konuların başında gelen siren ve çakar kullanımına İçişleri Bakanlığı müdahale etti.

81 ile gönderilen talimatla sık sık denetimlerin yapılması istendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından çakarlı araç kullanımına yönelik açıklamada bulundu.

81 ilde denetimler yapıldı

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, ocak ayı içerisinde 81 ilde söz konusu araçları kullananlara yönelik denetimler yapıldığını belirtti.

9 milyon 227 bin lira ceza uygulandı

Kontrollerde "çakar lamba" kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığı ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işaretli cihazların söküldüğü bilgisini paylaştı.

"Trafikte önceliğimiz insan"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti: