81 ilde camilerden sela sesleri yükseldi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 5. yılında Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

SABAH NAMAZINA KADAR CAMİ VE MİNARELERİN IŞIKLARI AÇIK TUTULACAK

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.