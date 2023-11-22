Yurt genelinde asayişi sağlamak adına çalışmalar devam ediyor.
Her geçen gün zehir tacirlerinden çete liderlerine operasyonlar düzenleniyor.
Operasyonlara ilişkin bilgilendirme ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geliyor.
Yurt genelinde operasyon: Aranan şahıslar yakalandı
Son olarak Bakan Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan Çember-6 Operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 81 ilde aranan şahıslara yönelik operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandığı aktarıldı.
"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz"
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “Çember-6 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
"2 bin 36 kişi adalete teslim edildi"
Yakalanan şahıslardan:
6’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119’unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 36 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
"Allah ayağınıza taş değdirmesin"
Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
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