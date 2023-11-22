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Yurt genelinde asayişi sağlamak adına çalışmalar devam ediyor.

Her geçen gün zehir tacirlerinden çete liderlerine operasyonlar düzenleniyor.

Operasyonlara ilişkin bilgilendirme ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geliyor.

Yurt genelinde operasyon: Aranan şahıslar yakalandı

Son olarak Bakan Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan Çember-6 Operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 81 ilde aranan şahıslara yönelik operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandığı aktarıldı.

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2 bin 36 kişi adalete teslim edildi"

Yakalanan şahıslardan:

6’sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119’unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 36 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.