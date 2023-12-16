81 ilde Çember-9 Operasyonu: 2 bin 842 firari yakalandı

ensonhaber.com

Yapılan operasyonlarla örgütlerin inlerine girilmeye devam ediliyor...

Emniyet güçleri vatandaşların daha rahat yaşaması adına, sokaklarda yer alan tehlikeleri tek tek temizliyor.

Bu kapsamda da 81 ilde eş zamanlı olarak Çember-9 Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu sözlerle duyurdu;

81 ilde operasyon!

Son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-9 Operasyonlarında” Arama Kaydı bulunan 2842 firarı yakalandı.



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki,



Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.



Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 2820 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı.



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 199 şahıs,

Dolandırıcılıktan 132 şahıs,

Yağmadan 65 şahıs,

Adam Öldürmeden 38 şahıs,

Cinsel Suçlardan 35 şahıs

Narkotik suçlarından 480 şahıs

Terörden 43 şahıs

KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs

başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı.



İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.



Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.



Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.