Emniyet güçleri tarafından, kaçak şüphelilere karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Bu çerçevede yeni bir operasyonun startı verildi.
Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden duyurdu.
Bakan Yerlikaya, son 4 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-16" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını açıkladı.
"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz"
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor. Kaçamayacaklar
81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-16” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz
Şüphelilerin arandığı suçlar
Paylaşımın devamında şöyle denildi:
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 şahıs,
- 5-10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs,
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs “ÇEMBER-16” operasyonlarıyla yakalandı
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
- Hırsızlıktan 348 şahıs,
- Dolandırıcılıktan 183 şahıs,
- Yağmadan 93 şahıs,
- Adam Öldürmeden 28 şahıs,
- Cinsel Suçlardan 50 şahıs,
- Narkotik suçlarından 364 şahıs,
- Terörden 25 şahıs,
- KOM (Kaçakçılık, Organize) 216 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam
2 bin 66 şahıs adalete teslim edildi.
"Kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi"
- İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.
- Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle
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