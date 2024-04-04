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Emniyet güçleri tarafından, kaçak şüphelilere karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede yeni bir operasyonun startı verildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakan Yerlikaya, son 4 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-16" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını açıkladı.

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Şüphelilerin arandığı suçlar

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

- 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs “ÇEMBER-16” operasyonlarıyla yakalandı



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

- Hırsızlıktan 348 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 183 şahıs,

- Yağmadan 93 şahıs,

- Adam Öldürmeden 28 şahıs,

- Cinsel Suçlardan 50 şahıs,

- Narkotik suçlarından 364 şahıs,

- Terörden 25 şahıs,

- KOM (Kaçakçılık, Organize) 216 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam

2 bin 66 şahıs adalete teslim edildi.