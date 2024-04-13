81 ilde Çember operasyonu! Ali Yerlikaya 2 bin 756 firarinin yakalandığını açıkladı

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Emniyet güçleri, kaçak şüphelilerle mücadele kapsamında hız kesmeden operasyonlarına devam ediyor.

Bu bağlamda, yeni bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

Operasyonun ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

"Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, son 4 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-17" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Firari Suçlularla Mücadelemiz Bayram Tatilinde de Devam Ediyor 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz

Şüphelilerin arandığı suçlar

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

- 0-5 yıldır aranmakta olan

2 bin 736 şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan

14 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan

6 şahıs “ÇEMBER-17” operasyonlarıyla yakalandı



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

- Hırsızlıktan 456 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 228 şahıs,

- Yağmadan 96 şahıs,

- Adam Öldürmeden 30 şahıs,

- Cinsel Suçlardan 75 şahıs,

- Narkotik suçlarından 398 şahıs,

- Terörden 19 şahıs,

- KOM (Kaçakçılık, Organize) 316 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam

2 bin 756 şahıs adalete teslim edildi.