81 ilde Çember operasyonu! Ali Yerlikaya 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı 81 ilde son 4 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalanarak adalete teslim edildi.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Bu kez hedefte, firari şüpheliler yer aldı.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, son 4 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.

"Suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Firari suçlular için çember daralıyor!

81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-15” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

Şüphelilerin arandığı suçlar

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 797 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 25 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-15” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı; hırsızlıktan 442 şahıs, dolandırıcılıktan 250 şahıs, yağmadan 103 şahıs, adam öldürmeden 22 şahıs, cinsel suçlardan 67 şahıs, narkotik suçlarından 450 şahıs, terörden 45 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 297 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi.

"Kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi"

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."