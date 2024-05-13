Emniyet güçleri, kaçak şüphelilerle mücadele kapsamında kararlılıkla operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yeni bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu.
Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Bakan Yerlikaya, son 5 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını açıkladı.
4 bin 995 firari yakalandı
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
Tespit edilen suçlar
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan
4 bin 938 şahıs,
- 5-10 yıldır aranmakta olan
29 şahıs,
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan
28 şahıs “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı❗️
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
- Hırsızlıktan 822 şahıs,
- Dolandırıcılıktan 424 şahıs,
- Yağmadan 182 şahıs,
- Adam Öldürmeden 73 şahıs,
- Cinsel Suçlardan 118 şahıs,
- Terör suçlarından 50 şahıs,
- Narkotik suçlarından 817 şahıs,
- KOM (Kaçakçılık, Organize) 495 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam
4 bin 995 şahıs adalete teslim edildi.
"Kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi"
- İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.
- Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
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