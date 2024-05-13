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Emniyet güçleri, kaçak şüphelilerle mücadele kapsamında kararlılıkla operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yeni bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, son 5 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-18" operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını açıkladı.

4 bin 995 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Tespit edilen suçlar

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

- 0-5 yıldır aranmakta olan

4 bin 938 şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan

29 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan

28 şahıs “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı❗️



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

- Hırsızlıktan 822 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 424 şahıs,

- Yağmadan 182 şahıs,

- Adam Öldürmeden 73 şahıs,

- Cinsel Suçlardan 118 şahıs,

- Terör suçlarından 50 şahıs,

- Narkotik suçlarından 817 şahıs,

- KOM (Kaçakçılık, Organize) 495 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam

4 bin 995 şahıs adalete teslim edildi.