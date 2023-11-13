81 ilde Çember Operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 5 bin 309 firari yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan Çember Operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firarinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, suç örgütlerine ve terör örgütlerine geçit verilmiyor.

Organize suç liderleri için düğmeye basan ekipler; tefecilik, gasp, yağma, yaralama ve tehdit gibi çetelerin ensesinde.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda yeni bir operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde yapılan Çember Operasyonlarında firari olan 5 bin 309 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı"

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

81 İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” Arama Kaydı Bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.



Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz.

10 yıldan uzun süredir aranması bulunuyor

Yakalanan şahıslardan:



10’unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,



41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

5 bin 258’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

"Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"