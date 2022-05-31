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    81 ilde çevre yürüyüşü yapılacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran’da ‘81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’nün Kızılcahamam’dan başlayacağını duyurdu.
    • 31.05.2022 - 11:03
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    81 ilde çevre yürüyüşü yapılacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; ‘81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler.” dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR…


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