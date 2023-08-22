81 ilde gıda denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan, gıda denetimlerine start verildiğine dair bir açıklama geldi.
"Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz"
Bakan Yumaklı, 81 ilde 3 hafta sürecek gıda denetimlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
Yumaklı, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
7 bin 628 personel ile gıda denetimi başladı
Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."