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Haber Merkezi

Halk sağlığını tehdit eden gıda firmaları ve işletmelere geçit yok!

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan firma, ürün ve yapılan hileyi internet üzerinden yayınladığı listelerle gözler önüne seriyordu.

At-eşek eti, domuz eti veya ürünlerin uzun ömürlü olması için zararlı katkı maddesinin kullanılmasının ardından sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OKUL, YURT KANTİNİ VE YEMEKHANELERDE DENETİMLER BAŞLADI

Yumaklı, okul, yurt kantini ve yemekhanelerde denetimlerin başladığını açıkladı.

Buna göre denetimler iki hafta sürecek.

81 ilin tamamında 8 binden fazla görevli sahaya inecek.

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere en ağır cezalar uygulanacak.

En iyi gıda denetçisinin vatandaşın kendisi olduğunu belirten Yumaklı, karşılaşılan uygunsuzluklarının bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

DENETİMLER 2 HAFTA SÜRECEK: 8 BİNDEN FAZLA DENETÇİ SAHADA OLACAK

Yumaklı, taklit-tağşiş listesindeki uygunsuzlukların bütün sektörü töhmet altında bırakmasının doğru olmadığını da ifade etti.

Yumaklı konuyla ilgili, "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık. 2 hafta sürecek olan denetimlerde, 81 ilimizin tamamında yaklaşık 8 binden fazla gıda denetçimizle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

"İŞLERİNİ ÇOK İYİ YAPAN BÜTÜN İŞLETMELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yumaklı son olarak ise şunları söyledi: