81 ilde göçle mücadele: '5’inci Huzur Operasyonu' yapıldı

Göçle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleşen operasyonda; 29 organizatör gözaltına alındı, 3 bin 12 göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında operasyon için düğmeye bastı.

Bu kapsamda; Doğu sınırlarımızdan batı sınırlarımıza kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri ülke genelinde 2022 yılının beşinci 'Huzur' operasyonunu yaptı.

38 bin personel görev aldı

Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpeği ile 8 bin 157 noktada uygulama gerçekleşti.

29 organizatör, 3 bin 12 göçmen yakalandı

6 bin 601 metruk bina, 11 bin 577 umuma açık yer, 494 terminal ve 3 bin 947 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 619 yer kontrol edildi. 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 organizatör gözaltına alındı. 3 bin 012 düzensiz göçmen yakalandı. 48’ i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 aranan şahıs tespit edildi. Bin 199’u yabancı uyruklu ve 95’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 294 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Ele geçirilenler: Silah, sahte pasaport, eroin...

Uygulamada; 14 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 3 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 33 adet mermi, 19 adet sahte pasaport, 2 adet sahte kimlik, 240 gr esrar, 50 gr eroin, 60 gr metanfetamin, 21 adet sentetik ecza, 3.400 adet makaron ve 1.440 paket kaçak sigara bulundu.