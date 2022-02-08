Yurt genelinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, 446 servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' yapıldı.

12 bin 833 karma ekip ile 43 bin 754 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; okul servis araçları ve personeli de denetlendi.

446 OKUL SERVİSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Toplam 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi. 431 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 785 adet “Araç Muayenesi Yaptırmamak”, 289 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 108 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 901 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geri alındı.

37 İŞ YERİNE İDARİ İŞLEM

Uygulamalarda, 24 bin 802 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 355 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi; 37 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

81 ilde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleşti VİDEO



ARAMA KAYDI OLAN 1184 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1.184 şahıs yakalanırken, 14 kayıp çocuk bulundu. Uygulamalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet mermi ile 1 adet kesici/delici alet elde edildi.