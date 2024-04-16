81 ilde hayata geçirildi! Millet bahçeleri yaz mevsimine hazır Türkiye'nin çehresini değiştiren ve yurdun dört bir yanında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören millet bahçeleri yaz sezonu öncesi ziyaretçiler için hazırlandı.

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AA

Yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

"Yeşil Kalkınma Devrimi" çerçevesinde hayata geçirilen millet bahçeleri, şehirlerin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor oluyor.

Yaza hazır

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 81 ilde hayata geçirilen millet bahçeleri, yaz mevsimine hazır hale getirildi.

Hem sosyalleşme hem dinlenme alanı

Özellikle büyükşehirlerde yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle öne çıkan millet bahçeleri, vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlıyor.

Yapılan millet bahçeleri içerisinde 105 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, 160 kilometre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunuyor. Bu sayede yüz binlerce vatandaş sağlıklı bir hayata adım atıyor. On binlerce öğrenci, her yaşa hitap eden kütüphanelerde ders çalışıyor.

Aynı zamanda millet bahçeleri sayesinde hem yeni afet toplanma alanları açılıyor hem de kirliliği önleyerek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanıyor.

Yenilerinin yapımı da sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların doğa ile buluşması, yeşil koridorlarla nefes almasını sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmete sunulan millet bahçelerinin yenilerinin yapımı devam ediyor.

237 millet bahçesi yapıldı

Ülke genelinde 100 milyon metrekare hedefi kapsamında 2018'den bu yana 237 millet bahçesi hizmete açılırken, 275 millet bahçesinin yapımı ise aralıksız sürüyor.

Havaların ısınması ile özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için tercih ettiği millet bahçelerinde gerekli düzenlemeler yapıldı.

"Büyük bir lokomotif güç"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konan "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güç olduğunu belirtti.

"Millet bahçelerimiz vatandaşlarımızı bekliyor"

Çevre alanında gerçekleştirilen hizmetleri, millet bahçesi projeleriyle taçlandırdıklarını vurgulayan Özhaseki, "Şehirlerimiz, millet bahçelerimizle nefes alıyor. Şehirlerimizin merkezinde, yeşilin binbir tonuna sahip, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla millet bahçelerimiz vatandaşlarımızı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)