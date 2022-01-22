81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'

Denetimlerin bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanlığı, 986 aranan şahsın yakalandığını, 375 aracın ise trafikten men edildiğini belirtti.

Ülke genelinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

Uygulamauya 11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personel katıldı.

İçişleri Bakanlığı, özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park veya bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ve kamuya açık yerlerin denetlendiğini duyurdu

986 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler, 372 bin 725 kişiyi kontrol etti, 986 aranan şahsı yakaladı ve 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Denetimlerde, 111'i idari, 59'u adli olmak üzere toplam 170 kişi hakkında işlem yapıldı.

375 ARAÇ TRAFİKTEN MEN DİLDİ

85 bin 230 araç kontrol edildi, 3 bin 407 araca idari para cezası kesildi, 375 araç trafikten men edildi, 5 aranan araç da yakalandı. Ayrıca denetlenen 18 bin 802 işyerinden 77'sine idari para cezası uygulandı.

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalarda, 28 ruhsatsız tabanca, 55 av tüfeği, 12 kesici veya delici alet, 11 kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara bulundu.

Türkiye genelinde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları' uygulaması