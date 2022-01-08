81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı

Ülke genelinde 53 bin 572 personelin görev aldığı uygulamada 588 aranan şahıs yakalandı, 805 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya 12 bin 911 karma ekip olmak üzere 53 bin 572 personel katıldı.

ARANAN 588 KİŞİ YAKALANDI

213 dedektör köpeğin de katıldığı uygulamalarda aranan 588 kişi yakalanırken, 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 365 kişiye idari ve 185 kişiye de adli olmak üzere 550 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

805 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamalarda 210 bin 788 araç da kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 535'ine idari para cezası uygulanırken, 805 araç trafikten men edildi, 189 aranan araç da yakalandı.

24 BİN 432 İŞ YERİNE DENETİM

Öte yandan 24 bin 432 iş yeri denetlendi. Denetlemeler sonucunda 13 iş yerine idari, 39 iş yerine adli olmak üzere 52 işyerine işlem yapıldı.

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 tarihi eser de bulundu.