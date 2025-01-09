İHA

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde sahte alkole karşı Çengel-16 operasyonunu düzenledi.

55 BİN TON 105 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol olmak üzere toplam 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı