İHA
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde sahte alkole karşı Çengel-16 operasyonunu düzenledi.
55 BİN TON 105 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol olmak üzere toplam 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.
46 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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