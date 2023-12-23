81 ilde Sis operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı 'Sis Operasyonu' düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 457 şahıs gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu duyurdu.

Bu kez hedefte yasa dışı tütün mamulü yapan şüpheliler yer aldı. Operasyon 81 ili kapsadı.

"457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı"

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Ele geçirilenler

Paylaşımın devamında ise şöyle denildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında:

13.091.486 adet doldurulmuş makaron

9.319.210 adet boş makaron

81.030 paket sigara

8.908 kg tütün mamulü,

9.429 adet puro,

12.913 adet elektronik sigara ve likiti,

9.239 adet sahte bandrol,

41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 Şüpheli Şahıs hakkında Adli İşlem yapıldı.

"37 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi"

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

"Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak"