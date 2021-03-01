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- 81 ilin koronavirüs risk haritası
81 ilin koronavirüs risk haritası
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 20:34
- Güncelleme : 01.03.2021 - 21:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
İller, risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı.
DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KALDIRILDI
Kontrollü normalleşme sürecine başlandığını duyuran Erdoğan, risk haritasına değinerek "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı." dedi.
81 ilin koronavirüs risk haritası VİDEO
SARI RENK ORTA / MAVİ RENK DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Haritada belirtilen renklere göre risk derece şu şekildedir;
• Düşük riskli (mavi)
• Orta riskli (sarı)
• Yüksek riskli (turuncu)
• Çok yüksek riskli (kırmızı)
İSTANBUL VE İZMİR YÜKSEK RİSKLİ GRUPTA
Risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya , Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Artvin, Ardahan,Kilis.