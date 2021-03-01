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    81 ilin koronavirüs risk haritası

    81 ilin koronavirüs risk haritası

    Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 81 ilin yenilenen koronavirüs risk haritası yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 20:34
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 21:30
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

    İller, risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı.

    DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KALDIRILDI

    Kontrollü normalleşme sürecine başlandığını duyuran Erdoğan, risk haritasına değinerek "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı." dedi.

    81 ilin koronavirüs risk haritası VİDEO

    SARI RENK ORTA / MAVİ RENK DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

    Haritada belirtilen renklere göre risk derece şu şekildedir;

    • Düşük riskli (mavi)

    • Orta riskli (sarı)

    • Yüksek riskli (turuncu)

    • Çok yüksek riskli (kırmızı)

    81 ilin koronavirüs risk haritası #1

     

    İSTANBUL VE İZMİR YÜKSEK RİSKLİ GRUPTA

    Risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

    Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

    ORTA RİSKLİ İLLER

    Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

    ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

    Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya , Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize.

    YÜKSEK RİSKLİ İLLER

    Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Artvin, Ardahan,Kilis.

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