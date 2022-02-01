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- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller bulundu.
- AA
- 01.02.2022 - 17:18
- Güncelleme : 01.02.2022 - 18:03
Samsun’da, terörle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
12 ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Ekipler, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı ikametlere yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları Irak uyruklu 12 zanlıyı emniyete götürdü.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ise el konuldu.