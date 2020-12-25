İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

İsmet İnönü, vefatının 47’nci yılında Anıtkabir’de bugün mezarı başında anılırken; CHP Lideri Kılıçdaroğlu da İnönü'nün kabrine çelenk bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47'nci ölüm yıl dönümü için Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, bazı aile fertleri ve askeri erkan katıldı.

ÖNCE ATATÜRK'E SAYGI DURUŞU

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu.

İNÖNÜ'NÜN KABRİNE ÇELENK BIRAKILDI

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve İnönü Ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.



















