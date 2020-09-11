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    Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 10:09
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    Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    3 TERÖRİST, SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Yapılan açıklamada, "YILDIRIM -10 NORDUZ Operasyonu kapsamında; Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

    Van da 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

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