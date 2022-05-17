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    Hatay'da PKK'lı terörist yakalandı

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Antalya’da saklandığı evde yakalanan PKK’lı terörist S.H. tutuklandı.
    • 17.05.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:15
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    Hatay'da PKK'lı terörist yakalandı

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990- 2010 yılları arasında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Çelik ve Murat operasyonlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere katılan PKK’lı terörist S.H.'nin adresini belirledi.

    Ekipler, PKK'lı teröristi Antalya'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    Evde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartına el konuldu.

    DHA'ya göre Hatay'a getirilen S.H., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Hatay da PKK lı terörist yakalandı #1


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