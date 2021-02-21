MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye, terörle sonuna kadar mücadele kapsamında başlattığı harekatlarla sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırdan sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı bölgesine 2, Fırat Kalkanı bölgesine 1 YPG/PKK'lı teröristin sızmaya çalıştığını belirten MSB, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."