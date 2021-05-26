BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi

Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye ulaştı. Aşıları taşıyan uçağın Ankara'ya indiği belirtildi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamından tedbirlerin yanı sıra aşılamada da önemli bir aşama kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28 milyon 313 bin 119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12 milyon 108 bin 89'a yükseldi.

UÇAK ANKARA'YA İNDİ

Vaka sayısı büyük ölçüde düşerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusunu yaptığı Pfizer/BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi.

Sevkiyatın Ankara'ya indiği belirtildi.

120 MİLYON DOZLUK AŞI ANLAŞMASI

Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

Sonbahara kadar aşıların tümünün Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor.