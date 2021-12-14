Kentteki trafik yoğunluğu, mesai bitimi ve yağışın da etkisiyle yüzde 89'a ulaştı.

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür yağışlı hava etkili.

Kent genelindeki yağış aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GLDİ

D-100 kara yolu, TEM toyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerlerken, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

D-100 Ankara istikametinde Bahçelievler'den başlayan trafik, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak, Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor VİDEO

FSM'DE ÇİFT YÖNDE YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor. Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğunun, TEM Ümraniye sapağına kadar uzandığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 89'A ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.40 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.