82 yaşındaki Temel Karamollaoğlu baston kullanmaya başladı Yerel seçim öncesi çalışmaları Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile yürüten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilk kez bastonla görüldü.

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Siyaset arenası bir kez daha hareketlendi...

Aylar sonra yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başlandı.

Ancak sahada atmosfer oldukça farklı.

4 ayın geride kaldığı tarihi Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hezimete uğrayan muhalefette dengeler tamamen bozuldu.

Muhalefet liderleri karşı karşıya geldi

Bir yandan CHP'de iç karışıklık başladı, bir yandan da muhalif ittifak üyelerinden itirafların ardı arkası kesilmedi.

Büyük umutlarla bir araya gelen 6'lı masa, seçim sonrası kozlarını paylaştı ve yol ayrımına girdi.

Karamollaoğlu'ndan 'baston' görevi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yol haritasını Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile çizdi.

İki partinin TBMM'de ortak grup kuracağı açıklandı.

Mayıs seçimleri öncesi CHP ve HDP ile yakın temaslarda bulunduğu için partililer tarafından oldukça eleştirilen Karamollaoğlu’nun ittifaktaki rolü adeta ‘baston’ görevi olarak nitelendirildi.

Bu süreçte uyguladığı politikalarla parti tabanında büyük bir rahatsızlığa da neden oluyor.

Son hali dikkat çekti

Eleştiriler gündemdeki yerini korurken ve Türkiye bir kez daha sandığa gitmeye hazırlanırken, 82 yaşındaki Temel Karamollaoğlu'nun son hali gündem oldu.

Bugünkü Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezine yaptığı ziyarette elindeki baston dikkatlerden kaçmadı.

İlerleyen yaşına rağmen siyaseti bırakmayan ve siyaset arenasına kök salan Karamollaoğlu'nun siyasetteki ısrarı bir kez eleştirilerin hedefi oldu.