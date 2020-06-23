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Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 162 bin 848 oldu. Virüs 27 can daha aldı.