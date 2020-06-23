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Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 162 bin 848 oldu. Virüs 27 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 19:47
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 27 kişi daha yaşamını yitirdi.
Böylece toplam ölü sayısı 5001 oldu.
"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA"
Bakan Koca paylaşımını, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." notuyla yaptı.