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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.03.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 20:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığından yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki lider Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

    MÜZAKERENİN İSTANBUL'DA YAPILMASINA MUTABIK KALINDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü #1

     

     


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