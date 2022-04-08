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    Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açıldı

    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazını karaya taşıyacak vanayı denize indirmek üzere Türkali 2 kuyusuna doğru yola çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 17:30
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    Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açıldı

    Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazını karaya taşıyacak vanayı denize indirecek.

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz'u uğurlama töreninde konuştu.

    Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

    "Yavuz'u birazdan açtığımız kuyuların üst tamamlama çalışmalarını tamamlaması için Türkali 2 kuyusuna uğurlayacağız. 6 aylık bakımdan sonra Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki çalışmalarımıza bir ivme kazandıracağız."

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