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Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açıldı
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazını karaya taşıyacak vanayı denize indirmek üzere Türkali 2 kuyusuna doğru yola çıktı.
- Haber Merkezi
- 08.04.2022 - 17:20
- Güncelleme : 08.04.2022 - 17:30
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazını karaya taşıyacak vanayı denize indirecek.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz'u uğurlama töreninde konuştu.
Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:
"Yavuz'u birazdan açtığımız kuyuların üst tamamlama çalışmalarını tamamlaması için Türkali 2 kuyusuna uğurlayacağız. 6 aylık bakımdan sonra Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki çalışmalarımıza bir ivme kazandıracağız."
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