Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız." dedi.

Gözler, döviz kurunda son dönemde meydana gelen yükseliş ve gıda enflasyonunun ele alındığı Kabine toplantısındaydı.

Toplantı sonrası kurdaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun olduğu yerde dengelerin bozulabileceğini belirtti.

"ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

Türkiye'ye karşı oynanan oyunların olduğunu vrugulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağımızı söyledi.

"Ekonomik sıkıntılar elbette ki vardır. Kurdaki rekabet gücü yatırımda, istihdamda artışa yol açar." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin hak ve özgürlükleri ile refahı konusunda yaşanan hiçbir gelişme kolay olmamıştır. Çok partili siyasi hayata geçişimizden sonra milli iradenin üstünlüğünü tanımak yerine tek parti faşizmini destekleyen her zaman olmuştur. Milletimize ağır maliyetler yükleyen bu sistemin ekonomik zorlukları da vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması VİDEO

"ÜLKEMİZDE YAŞANAN FİYAT ARTIŞIDIR"

Son 19 yıldaki güçlü siyasi idare, bu mücadeleyi verebilecek dirayete azme kavuştuk. Öncelikle sorunun adını doğru koymamız gerekir. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan artışlar istihdamı yatırımı etkilemez. Ülkemizde yaşanan durum tam da budur. Yani fiyat artışıdır.

Bugüne kadar tüm ülkelerde geçerli tek enflasyonla mücadele örneği görülmemiştir. Cari açığı olup da enflasyon yaşamayan ABD gibi ülkelerin sorun yaşamamasının nedeni paralarının rezerv olmasıdır. Geçmişte 1929, 2008 büyük krizlerini yaşayan küresel ekonomi yeni sınamalar karşısında ciddi bocalama içindedir.

"EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.





"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, HEPSİNİN TEPESİNE BİNECEĞİZ"

Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.

"ÜLKEMİZ İÇİN EN DOĞRU OLANI YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.

Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA OLUMLU YANSIMALARINI GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

İzlediğimiz politikaların önümüzdeki aylardan itibaren insanlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız."

