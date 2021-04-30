Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçik, sınır ötesinde teröre darbe indirmeye devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon yapan Mehmetçik, saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyon üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB yapılan paylaşıma, şu ifadeleri not düştü:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."