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- Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA
- 30.04.2021 - 14:52
- Güncelleme : 30.04.2021 - 15:12
Kahraman Mehmetçik, sınır ötesinde teröre darbe indirmeye devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon yapan Mehmetçik, saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Yapılan operasyon üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
MSB yapılan paylaşıma, şu ifadeleri not düştü:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."