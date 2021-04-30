Euro
9.9645
0.01%
Dolar
8.2837
0.98%
Altın
470.42
0.68%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
467.489
7.72%
EXEN Coin
26.73
-3.71%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, sınır ötesinde teröre darbe indirmeye devam ediyor.

    Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon yapan Mehmetçik, saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

    Yapılan operasyon üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    MSB yapılan paylaşıma, şu ifadeleri not düştü:

    "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir