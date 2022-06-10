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83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

83 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

3’ü kanser, 1’i demans, 1’i multiple skleroz, 1’i pulmoner hipertansiyon ve 1’i acil serviste hipertansif kriz ilacı olmak üzere 83 ilacın daha geri ödeme listesine alındığı duyuruldu.