Petrol
86.75
2.22%
Euro
17.8675
1.00%
Dolar
18.5225
0.40%
Altın
982.35
1.70%
Borsa
3214
-1.57%
Bitcoin
362.149
-3.58%
BTXN Coin
10.37
5.92%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

    Milli Güvenlik Kurulu yoğun bir gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
    • 28.09.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

    Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye etkileri...

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

    Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

    Yunanistan'ın provokatif adımları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

    Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

    Terörle mücadele de MGK gündeminde

    Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş masada

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş...

    Esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

    Yazılı açıklama yapılacak

    Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.

    MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Bayern'den Kane hamlesi
    Transfer dosyası

    Bayern'den Kane hamlesi

    Finlandiya'da Ruslar için çit
    Dünya

    Finlandiya'da Ruslar için çit

    Görüş Bildir