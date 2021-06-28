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Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
- AA
- 28.06.2021 - 03:28
Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 16 araç ve 40 itfaiye eri ile yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangını, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.
Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.