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    Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

    Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
    • AA
    • 28.06.2021 - 03:28
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    Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

    Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 16 araç ve 40 itfaiye eri ile yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangını, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

    Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

    Kahramanmaraş’ta fabrika yangını #1

    Kahramanmaraş’ta fabrika yangını #2

    Kahramanmaraş’ta fabrika yangını #3

    Kahramanmaraş’ta fabrika yangını #4

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