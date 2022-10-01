Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş şehit olduğunu duyurdu.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu.

Bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

MSB duyurdu

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.