Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
360.652
-0.69%
BTXN Coin
11.30
-0.44%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş şehit olduğunu duyurdu.
    • 01.10.2022 - 23:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girmeye devam ediyor.

    Pençe-Kilit bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu.

    Bir askerimiz şehit oldu

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada  bir askerimiz şehit oldu.

    MSB duyurdu

    MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

    Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #1

    Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #2

    Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu #3


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
    Futbol

    Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Çağlar Söyüncü'ye Inter de talip
    Transfer dosyası

    Çağlar Söyüncü'ye Inter de talip

    Görüş Bildir