1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobillerin geçiş ücreti 200 lira olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katıldı.

Konuşma yapmak üzere kendisini bekleyen coşkulu kalabalığın karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." diyerek konuşmasına başladı.

EKONOMİYE KATKISI NE KADAR

Köprünün ekonomik boyutuna ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkı olacağına işaret ediyor." dedi.

GEÇİŞ ÜCRETİ 200 LİRA, 1 HAFTA ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamaların ardından merakla beklenen geçiş ücretinin ne kadar olacağını da açıkladı.

Erdoğan, "Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. Geçiş 1 hafta ücretsiz.'" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı açıklamalardan satır başları;

"Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Kule yüksekliği 318 metre, Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 mart ayı 18 bugün. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir işaretidir. Karşımızda dev bir ulaşım projesi var.

Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. Firmamız Güney Koreli ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim.

İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye..."